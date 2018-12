Vaimalama Chaves (Miss France 2019) : Itinéraire d'une ancienne ado en surpoids

Maëva Coucke a cédé sa couronne samedi 15 décembre 2018. Notre nouvelle Miss France 2019 n'est autre que la sublime Vaimalama Chaves, Miss Tahiti. La jeune femme a été élue au Zénith de Lille, devant plus de 7 millions de téléspectateurs. Mais que sait-on de celle qui représentera désormais la France ?

Vaimalama Chaves a fêté ses 24 ans le 3 décembre et mesure 1m78. Après un bac technologique de communication, un BTS de négociation et relation client, une licence de droit économie et gestion ainsi qu'un master de management, la jolie brune a travaillé comme community manager dans une salle de musculation. Un emploi qu'elle a quitté lorsqu'elle a été élue Miss Tahiti, dans le but de "vivre à 100% son année", comme elle l'avait expliqué à nos confrères de TV Magazine.

Notre nouvelle reine de beauté est fan de musique. Elle joue du ukulele, de la guitare... et chante également ! Vaimalama Chaves aime l'art en général et "tout ce qui est un peu manuel" : le dessin, la peinture... Côté sport, Miss France 2019 pratique la musculation, le fitness, l'athlétisme, la gymnastique ou encore le surf "pour varier les plaisirs".

Si elle semble très sportive aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, plus jeune, Vaimalama Chaves était mal dans sa peau. La jeune femme a pesé jusqu'à 80 kilos et a subi des moqueries blessantes. "Il y a eu des surnoms qui m'ont particulièrement touchée, tels que 'le monstre'. Quand on est en pleine construction identitaire, c'est vrai que ce n'est pas évident à assumer, mais aujourd'hui je suis reconnaissante d'avoir vécu ça pour être capable d'encaisser et d'être plus forte", avait confié à l'AFP celle qui a depuis perdu plus de 20 kilos.

Pour rappel, le top 5 du concours était également composé de Miss Guadeloupe (1ère dauphine), Miss Franche-Comté (2e dauphine), Miss Réunion (3e dauphine) et Miss Limousin (4e dauphine).

Félicitations Vaimalama !