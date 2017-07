Valérian : Luc Besson soutenu par sa famille face à des débuts compliqués

Plus que quelques jours et la nouvelle superproduction de Luc Besson va débarquer sur les grands écrans en France : le 26 juillet 2017, Valérian et la Cité des mille planètes sort au cinéma, avec Dane DeHaan et Cara Delevingne dans les premiers rôles. Le clan du réalisateur et producteur est plus soudé que jamais, affichant son soutien, notamment à l'occasion de l'avant-première à Los Angeles le 17 juillet – il a posé avec sa femme Virginie Besson-Silla et leurs enfants Thalia, Sateen et Mao –, mais également sur les réseaux sociaux.

Ainsi, sur Instagram, deux de ses cinq enfants, Sateen, née de son mariage avec la productrice Virginie Silla, et Shanna, qu'il a eue avec Maïwenn et est photographe de plateau, ont fait part de leur enthousiasme vis-à-vis du film. La première incite, en anglais, à tous ses followers d'aller voir ce film "palpitant et magnifique" tandis que la seconde montre son impatience en tenant un compte à rebours avant la sortie du long métrage.