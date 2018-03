Valérie Karsenti (Scènes de ménages) : Qui est son mari François Feroleto ?

Valérie Karsenti cartonne depuis 2009 sur M6 dans Scènes de ménages. Quand elle ne donne pas la réplique à José (interprété par Frédéric Bouraly), la comédienne de 49 ans est heureuse auprès de François Feroleto, un comédien d'un an son cadet.

Interrogé par Paris Match, celui que les amateurs de théâtre ont pu voir dans La Source bleue de Pierre Laville (1994), La Ménagerie de verre de Tennessee Williams (1998) ou plus récemment dans Trahisons de Harold Pinter a accepté de parler de sa rencontre avec Valérie et de leur équilibre familial. Qu'on se le dise, c'est après avoir partagé l'affiche d'une pièce en 2004 que les tourtereaux ont décidé de ne plus se quitter. "Je l'ai trouvée magnifique. Nous nous sommes retrouvés à l'affiche du Prince travesti, et c'est là que...", a confié avec un brin de mystère le comédien.

Ensemble, Valérie Karsenti et François Freloteau ont eu deux enfants, Chaïm et Léon. Enfants qui ont parfois suivi leurs parents sur les routes de France lorsque ces derniers avaient une pièce à défendre ou un tournage à honorer. "Quand Valérie tournait la série Maison close [série diffusée en 2010 et 2013 sur Canal+, NDLR] à Lisbonne, c'est moi qui gardais les enfants. Puis, je suis parti en tournée avec Thierry Lhermitte et je les ai embarqués avec moi. Nous avions un programme de devoirs, donnés par leurs professeurs. Nous dînions ensemble, puis ils allaient se coucher à l'hôtel, surveillés par une nounou. Parfois même, ils m'accompagnaient au théâtre", a confié François Feroleto.

Aujourd'hui, François Feroleto est un comédien et un papa épanoui, établi dans la banlieue sud de la capitale. Histoire d'être toujours plus accompli, le quadra passionné de cuisine a aussi ouvert son propre restaurant à Paris, une crêperie nommée La Girafe.