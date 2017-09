Vanessa Demouy divorce : Ce qui a "tué" son couple avec Philippe Lellouche

De retour à la télévision dans un épisode inédit de Camping Paradis (diffusé lundi 25 septembre sur TF1), Vanessa Demouy a profité d'un entretien avec Télé Star pour évoquer brièvement sa rupture avec Philippe Lellouche.

Quelques jours après avoir officialisé la fin de leur mariage dans les colonnes du magazine Gala, où elle avait entre autres sous-entendu qu'elle avait été trompée par son époux, l'actrice de 44 ans est ainsi revenue sur son choix de médiatiser la nouvelle. "Ça a été très pénible car je ne veux surtout pas qu'on pense que j'utilise les médias pour régler quoi que ce soit. Mais Philippe entame une nouvelle pièce et c'est fatiguant de répondre cinquante fois par jour à : 'Pourquoi vous n'êtes pas dans la pièce ?' ou 'C'est qui la dame avec laquelle on a vu Philippe et qui n'était pas vous ?'", a-t-elle confié.

Je veux croire que l'amour peut durer toujours

Après seize ans d'amour, dont sept années de mariage, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche se sont irrémédiablement éloignés, non sans avoir essayé pendant très longtemps de sauver les apparences. D'après la comédienne, leurs personnalités opposées ont "tué" leur couple. "Nos caractères n'évoluaient plus de la même manière. Mais je n'ai pas perdu mes illusions, et je veux croire que l'amour peut durer toujours. Je reprends les rênes de ma vie. C'est un saut angoissant, mais que vous n'avez pas le choix, il faut y aller !", a-t-elle poursuivi.

Portée par l'amour de leurs deux enfants, Solal (14 ans) et Sharlie (6 ans), dont elle a l'impression qu'ils ont "bien accusé le choc" comme elle le glissait à Gala, Vanessa Demouy a également affirmé qu'elle avait médiatisé sa rupture pour eux. "Ils vont le moins mal possible. Après, on sait que les enfants protègent beaucoup leurs parents. Si j'ai révélé cette séparation, c'est aussi pour qu'on leur fiche la paix !", a-t-elle conclu.

