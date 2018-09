Vanessa Lawrens regrette la télé-réalité : "J'ai perdu tous mes contrats"

Mercredi 19 septembre 2018, Benjamin Castaldi accueillait trois candidats emblématiques de la télé-réalité dans Touche pas à mon poste (C8) pour débattre des dangers des émissions auxquelles ils participent. Ainsi, Sarah Fraisou, Illan Castronovo et Vanessa Lawrens sont venus évoquer leur parcours sur le petit écran. Si pour les deux premiers, l'expérience s'est avérée bénéfique, Vanessa Lawrens, elle, en garde un mauvais souvenir.

À lire aussi Vanessa Lawrens et Julien Guirado : Nouveau projet et contrat pour le couple

À 29 ans, l'ancien mannequin est apparu à de nombreuses reprises dans différents programmes. Révélée en 2010 dans L'Île de la tentation, elle avait ensuite rejoint les castings des Anges 5 puis 6 et plus récemment de La Villa des coeurs brisés. Si elle a su développer une communauté importante grâce à sa notoriété, Vanessa Lawrens regrette toutefois certains aspects de sa carrière qui lui ont coûté cher, comme le fait d'avoir été black-listée par des grandes marques qui refusaient de l'embaucher : "À la base, j'étais mannequin et à la suite de mes participations, j'ai été cataloguée comme personnage de télé. Du coup, j'ai perdu tous mes contrats."

Du côté de sa vie privée, ses souvenirs sont tout aussi inquiétants : "J'aimais bien faire la fête, donc je sortais du lundi au dimanche. Je n'avais pas la chance d'être entourée, j'ai perdu mon papa au même moment donc il suffit d'avoir une petite baisse de moral..." raconte-t-elle avant de conclure : "Quand on sort du lundi au dimanche et qu'on boit à en tomber par terre, ce n'est pas forcément un mode de vie sain pour une fille."

Du même avis que Vanessa, Gilles Verdez a réagi à son tour au débat. Le journaliste et chroniqueur a notamment rappelé les drames liés à la télé-réalité, comme le suicide de François-Xavier (Secret Story 3) ou encore la dépression sévère de Loana : "C'est dangereux. Il y a eu des drames. Et à partir du moment où il y a un seul drame, cela prouve que ce mode de vie est dangereux et trop risqué."