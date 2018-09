Mort de Tom Diversy (La Villa) : L'hommage indélébile de son ami Illan

Jeudi 23 août 2018, Tom Diversy, ancien candidat de télé-réalité, décédait tragiquement des suites d'un accident de moto survenu à Nice. Après l'avoir laissé quelques heures sous coma artificiel, la famille du jeune homme de 24 ans décidait finalement de le laisser partir en paix. Depuis, le milieu de la télé est dévasté et de nombreuses starlettes du petit écran ont rendu des hommages bouleversants. Et particulièrement son ami Illan (10 couples parfaits).

En plus de s'être rendu dans le Sud de la France le jour de l'accident pour assister aux derniers instants de Tom, Illan a également lancé une cagnotte en ligne afin que l'intégralité des bénéfices reviennent à la famille et aux proches de l'ex compagnon d'Hagda Prata qui se mure dans le silence. Mais ce n'est pas tout. Il a tenu à garder à jamais en lui le souvenir de son meilleur ami, et même sur lui. En effet, le chéri de Vanessa Lawrens s'est tatoué sur son bras une phrase qui fait écho à la personnalité de Tom. C'est ce qu'il révèle ce dimanche 2 septembre sur SnapChat. "La peine est temporaire, la gloire est éternelle", peut-on ainsi lire.

Ce geste d'amour survient après les obsèques de Tom qui ont eu lieu vendredi 31 août en Meurthe-et-Moselle où Hagda faisait sa première apparition publique. Bouleversée et en pleurs, la jeune femme a soutenu Nadine et Hervé, les parents de Tom Diversy, ainsi que Marion, la soeur de ce dernier.

Plus tard dans la journée, c'est avec une vive émotion que Magali Berdah, directrice de Shauna Events, faisait une dernière fois ses adieux sur Instagram : "Je sais maintenant que notre rencontre n'avait rien du hasard et aujourd'hui tu t'es envolé parmi les anges. À tout jamais tu auras marqué ma vie. Je ne t'oublierai jamais !"