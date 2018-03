Vanessa Paradis, admirative, décrit son amoureux, le cinéaste Samuel Benchetrit

Vanessa Paradis et son partenaire Vincent Macaigne sont venus faire la promotion de l'audacieux long métrage, Chien, sur le plateau de l'émission de TMC, Quotidien le 12 mars. Et c'est avec beaucoup d'émotion, lisible dans ses yeux et dans sa voix, que l'actrice et chanteuse a parlé du réalisateur du film, Samuel Benchetrit, qui n'est autre que son compagnon.

Quand le présentateur Yann Barthès montre la photo du cinéaste à ses invités, il leur demande de le décrire. Vanessa Paradis déclare alors : "Grand réalisateur, écrivain, un cinéma avec de nouvelles propositions. Non mais c'est trop faible." Son collègue, l'irrésistible Vincent Macaigne qui porte sur ses épaules cette oeuvre improbable rétorque alors : "Il est comme son film, doux et précis." Une description qui convient parfaitement à l'interprète de Tandem.

Peu après, voyant l'enthousiasme contagieux avec lequel la maman de Lily-Rose Depp parle du film, l'animateur souligne qu'elle n'apparaît que dans peu de scènes, mais que son rôle est "pivot" : "Oui mais c'est une grande chance de faire partie d'un film comme ça. Je ne sais pas si je suis le pivot. Le film parle aussi de tous ces empêchements qu'on a dans la vie. On est si peu à être des privilégiés."

Faisant naître leur amour, le film Chien tient donc une place particulièrement dans le coeur de Vanessa Paradis et cela se voit ! La complicité entre les deux artistes étaient déjà visibles lors de l'avant-première du long métrage le 5 mars. Il se murmure même qu'ils se marieront le 19 juillet prochain à l'île de Ré.

Adapté du roman éponyme de Samuel Benchetrit, Chien raconte l'histoire d'un certain Jacques Blanchot, un homme sans ambition et sans humour qui semble être l'incarnation même de la médiocrité. Il va se transformer en chien pour devenir complètement soumis.