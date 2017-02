Vanessa Paradis et sa famille en plein "Big Bang"

Tendres retrouvailles. Cinq ans après la sortie de son premier long métrage, Je me suis fait tout petit, la réalisatrice et scénariste Cécilia Rouaud va retrouver sa muse Vanessa Paradis. L'actrice sera au casting d'une comédie familiale intitulée Big Bang, aux côtés de Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby.

La mère de Lily-Rose Depp incarnera Gabrielle, une mère de famille qui exerce le métier de statue pour touristes. Pour Cécilia Rouaud, interrogée par nos confrères d'Allociné, Vanessa Paradis est "une actrice extrêmement gracieuse et drôle". "Le rôle de Gabrielle, je l'ai écrit en pensant à elle", a ajouté la cinéaste.

"Je m'intéresse beaucoup aux histoires de famille, au fait que la famille est évidemment fondatrice et nécessaire mais aussi, pour beaucoup de gens, une croix lourde à porter, confie Cécilia Rouaud. J'ai écrit ce film avec la conviction qu'on ne se départit jamais vraiment de là d'où on vient et que, quand une réconciliation avec le passé est possible, il faut la tenter !"

L'histoire de Big Bang : Gabrielle est "statue" pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Mao est un game designer de génie chroniquement dépressif qui noie sa mélancolie dans l'alcool et la psychanalyse. Ils sont frère et soeurs mais ne se côtoient pas. Surtout pas. Jusqu'au jour où leur grand-mère les implore de l'emmener mourir à Saint-Julien.

Le tournage est prévu à Paris et en banlieue parisienne, entre fin février et mi-avril 2017.