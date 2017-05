Vanessa Paradis jeune et Lily-Rose Depp : De vraies jumelles !

Dimanche 14 mai, on célébrait les mamans aux États-Unis – il faudra attendre le 28 mai chez nous. Alors qu'il y a quelques jours, sa mère adorée chantait ses louanges sur le plateau de Quotidien, Lily-Rose Depp, qui a principalement grandi de l'autre côté de l'Atlantique, a décidé de lui faire un petit clin d'oeil sur Instagram. La jeune égérie du parfum N°5 de Chanel a ainsi posté une photo de Vanessa Paradis alors toute jeune...

Tandis que Jack a plutôt hérité de son père Johnny Depp, la ressemblance entre Lily-Rose et Vanessa est si frappante qu'on s'y tromperait : la fille est le portrait craché de la mère !

Une belle et rare photo en noir et blanc, que la jeune starlette de 17 ans a accompagnée d'un tendre "Maman" et d'un coeur rouge.