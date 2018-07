Vanessa Paradis, jeune mariée radieuse avec sa fille Lily-Rose Depp

Une nouvelle Fashion Week a commencé dimanche et tient Paris en haleine ! Vanessa Paradis en a retrouvé la ferveur ce mardi en assistant au défilé Chanel. L'actrice y a fait sa première apparition post-mariage sans son époux, mais accompagnée de sa fille Lily-Rose Depp...

Vanessa Paradis et son compagnon Samuel Benchetrit se sont dit oui samedi 30 juin à Saint-Siméon, en Seine-et-Marne (77). L'heureux événement passé, la chanteuse et comédienne a regagné la capitale et renoue avec la frénésie de la Fashion Week. Elle a assisté ce mardi 3 juillet au deuxième défilé Chanel, programmé à midi au Grand-Palais. Le premier avait eu lieu à 10h.

Vêtue d'un T-shirt blanc accessoirisé d'un sautoir et d'une jupe à volants, Vanessa Paradis a suscité l'enthousiasme des fans et photographes présents à l'entrée du Grand-Palais. À l'intérieur, l'héroïne du film Un couteau dans le coeur (en salles le 27 juin) a retrouvé sa fille de 19 ans Lily-Rose Depp (née de sa relation passée avec Johnny Depp) et ses voisins de premier rang, l'actrice Penélope Cruz, Pharrell Williams et son épouse Helen Lasichanh.

Confortablement installés, les chanceux invités du défilé Chanel ont découvert un décor inspiré du quai Malaquais, dans le 6e arrondissement et une collection Haute Couture époustouflante, ponctuée par l'apparition d'une tenue de mariée portée par le top model Alek Wek.