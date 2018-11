Vanessa Paradis : L'adorable message de sa fille Lily-Rose Depp

Si Vanessa Paradis peut compte sur le soutien de sa fille, Lili-Rose Depp a également celui de sa maman qui l'encourage dans sa carrière d'actrice. "Je pense qu'elle est faite pour ce métier et qu'elle a beaucoup de talent, donc un bel avenir, a-t-elle récemment confié à Sud-Ouest. Elle a un goût exquis dans ses choix : elle ne se laisse pas aller à la facilité mais va vers ce qui l'intéresse, des choses plus profondes que forcément populaires." "On a toujours peur pour ses enfants, mais je serais beaucoup plus inquiète si je pensais qu'elle s'était trompée de vocation. Or, je sens qu'elle est faite pour ça. Donc je ne peux que l'encourager", a également déclaré Vanessa Paradis.