Vanessa Paradis : La "merveilleuse déclaration d'amour" que lui a faite son mari

Vendredi 16 novembre 2018 rime avec la sortie du nouvel album de Vanessa Paradis. L'actrice et chanteuse vient tout juste de publier Les Sources, un opus qui se veut très personnel, notamment parce que Samuel Benchetrit, le mari de la star, y a participé en écrivant certaines paroles et musiques, comme celles de Ces Mots simples, le single phare de cette galette.

Dans Le Parisien, Vanessa Paradis ne s'en cache pas : l'amour est sa source d'inspiration. "Les gens qu'on aime, nos amis, nos famille, oui, l'amour, quoi", glisse-t-elle malicieusement, avant de philosopher sur la notion d'amour. À la question, "peut-on dire que c'est l'album d'une femme amoureuse", elle répond "oui, bien sûr" avec un sourire. Mais la notion est trop vague. On peut être amoureuse sans pour autant être nécessairement en couple. Alors est-ce l'album "d'un amour" demande Le Parisien, insistant. "Puisque notre histoire est connue du public et qu'il est un homme public, dit-elle de son mari Samuel Benchetrit, tout le monde veut voir cela dans les textes, mais ils sont suffisamment pudiques." Si elle n'ira pas plus loin dans les détails, elle qui susurre un sublime "je t'aime" dans Ces mots simples, elle rajoute : "Je n'ai ni à cacher mon amour ni à le partager avec tout le monde."

Au cours de l'interview, elle ne manque guère de vanter les talents de son amoureux, qui lui a écrit "une merveilleuse déclaration d'amour" avec Ces mots simples. "C'est quelqu'un de très créatif, un grand écrivain, un cinéaste, il vit en musique, cela a été naturel", dit-elle de celui qui l'a dirigée au cinéma dans Chien et a signé deux chansons sur l'album Les Sources.