Véronique Sanson et Pierre Palmade, leur mariage passé : "On s'aime toujours"

Véronique Sanson va mieux et elle le prouve. Après de longs mois de lutte contre un cancer des amygdales, la chanteuse a renoué avec son public début avril lors d'un concert à Tours. Un retour sur scène qui marquait le début d'une série de shows pour terminer la tournée Dignes, dingues donc... entamée en février 2018 et qui s'est terminée au Palais des Sports à Paris le jour de son anniversaire. C'est donc avec de la voix que Véronique Sanson célébrait ses 70 ans il y a quelques jours. A cette occasion, France 3 lui a dédié sa soirée du vendredi 26 avril 2019 lors d'une émission hommage présentée par Stéphane Bern. Le journaliste y a retracé les cinquante ans de carrière de l'artiste à travers des images d'archives inédites et des live.

Sur le plateau, Véronique Sanson a ainsi eu le plaisir d'accueillir tout au long de la soirée des personnalités ou des amis. Parmi eux, il y en avait un en particulier dont la venue était incontournable : Pierre Palmade, de 20 ans son cadet, avec qui elle a été mariée de 1995 à 2004. Une véritable relation d'amour qui s'est transformée en une amitié indéfectible, comme elle le souligne à l'évocation de son nom : "On est très très proches, on se protège mutuellement, on s'aime toujours d'ailleurs - platoniquement bien sûr -, on rigole bien, vraiment."

Après avoir dévoilé quelques images de leur histoire passée, Stéphan Bern demande donc à Pierre Palmade de les rejoindre avant d'inviter les ex-conjoints à se confier sur leur relation. "On s'appelle pas si souvent que ça, mais quand on s'appelle, on reste des heures, et on rigole ! Et puis on parle de trucs vraiment sérieux, et puis des fois il m'engueule, et quelquefois, moi, je t'engueule", confie avec une pointe d'amusement et beaucoup de douceur Véronique Sanson en tançant gentiment l'intéressé sur sa susceptibilité.

De tendres taquineries qui témoignent de leur complicité sans faille. Une complicité qui a d'ailleurs été confrontée aux critiques et à l'incompréhension à l'époque de leur union. "Vous parliez des gens qui n'ont pas tout à fait compris notre mariage. Mais c'est plus très grave car l'important c'est que ce soit nous qui y croyons", a estimé Pierre Palmade. L'humoriste conclut cette séquence émouvante en affirmant : "Plus le temps passe, plus je me dis que c'était pas du hasard." Voilà un anniversaire que Véronique Sanson ne risque pas d'oublier !