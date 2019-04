Véronique Sanson : Pierre Palmade et Marc Lavoine réunis pour lui rendre hommage

Après une radiothérapie et des mois de repos pour soigner une tumeur des amygdales, Véronique Sanson était de retour sur scène à partir du 24 avril 2019 afin de fêter ses 70 ans, sur la scène du Palais des Sports de Paris. La chanteuse a donné trois concerts, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Avant cela, elle a fêté un tout autre anniversaire le 8 avril dernier. Celui de ses cinquante années de carrière. Une émission, tournée pour l'occasion, sera diffusée sur France 3, ce vendredi 26 avril. Au programme du show animé par Stéphane Bern, un retour sur les dates les plus marquantes de sa vie d'artiste. Véronique Sanson devra donc replonger dans ses souvenirs.

Et, elle ne le savait pas, mais des amis proches lui avaient concocté des surprises telles que des chansons en duo et en solo, des sketchs inédits ou des happenings. Son ancien époux Pierre Palmade était de la partie. Véronique Sanson a aussi retrouvé Patrick Bruel, Marc Lavoine, Christine and the Queens, Robert Charlebois, Jeanne Cherhal, Clara Luciani, Zaz, Nicoletta et Khatia Buniatishvili.

Franz-Olivier Giesbert, Anne Sinclair, Véronic DiCaire et Chantal Ladesou ont aussi répondu présent pour cet événement qui promet d'être riche en émotions.

L'émission anniversaire sera diffusée ce vendredi 26 avril 2019 sur France 3, à partir de 20h50.