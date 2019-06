Vianney tendre et câlin avec Catherine dans les tribunes de Roland-Garros

Vianney a mis en stand-by sa carrière, mais pas sa vie amoureuse. Plutôt discret ces derniers temps, le chanteur de 28 ans est réapparu à l'occasion de l'édition 2019 du tournoi de Roland-Garros. L'interprète de Je m'en vais a assisté à la finale qui s'est déroulée le 9 juin 2019 sur le court Philippe-Chatrier et qui a opposé l'Autrichien Dominic Thiem à l'Espagnol Rafael Nadal.

Seul pour poser devant l'imposant mur de terre battue installé au Village de Roland-Garros, Vianney ne l'était plus lorsqu'il a pris place dans les tribunes. Celui qui a signé, On trace, l'hymne 2019 des Enfoirés, était accompagné de son amoureuse, Catherine Robert. En couple depuis plusieurs années avec la ravissante jeune femme, Vianney est toujours aussi épris. Pour preuve la tendresse et les câlins échangés durant le match.

Le couple était installé juste à côté d'un autre duo : Pierre Niney et Nastasha Andrews. L'acteur de 30 ans et sa compagne attendent leur deuxième enfant. Vianney et Catherine ont également croisé Amir, actuellement blessé et plâtré, et sa femme Lital. Les deux couples ont pris le temps de discuter.

Lors de cette édition 2019 de Roland-Garros, Vianney n'a pas fait qu'endosser le rôle de spectateur, il a également joué, et gagné. Participant du tournoi Stars, Set et Match, en double avec Fabrice Santoro, le chanteur s'est imposé lors de cette journée spécialement dédiée aux enfants qui s'est déroulée le 25 mai dernier. La paire s'est notamment défait de l'ancienne Miss France Marine Lorphelin et de l'ex-tennisman et jeune retraité Paul-Henri Mathieu.