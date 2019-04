Victoria Beckham fête ses 45 ans avec un selfie au naturel, mal réveillée

Après un réveil difficile à 6h du matin, la styliste de mode a soufflé une première bougie au petit déjeuner et profité des nombreux bouquets de fleurs qui lui ont été livrés. Place à l'atelier glace avec les enfants l'après-midi, puis au dîner en famille : "Le plus beau des jours avec mes personnes préférées au monde. Je vous aime si fort. Bisous d'une maman et épouse très aimée", a écrit Posh en légende d'une photo immortalisant tout le clan lors du repas festif. Hana Cross, la petite amie mannequin de Brooklyn Beckham (20 ans) était également présente tout au long de la journée. Nouvelle preuve de la rapide et pleine intégration de la jeune femme (à qui certains internautes trouvent une ressemblance avec Victoria) au sein de la tribu.