Victoria Beckham : Son tatouage pour David effacé, elle rayonne avec Liz Hurley

Après avoir accumulé les tatouages rendant hommage à David Beckham, la maman de Brooklyn (18 ans), Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et Harper (5 ans) les efface un à un. L'inscription en hébreu "Ani l'dodi li va'ani lo haro'eh bashoshanim" qui signifie "J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient", n'est presque plus visible grâce à des séances de détatouage au laser.

En 2015, une source rapportait au Sun que Victoria Beckham ne supportait plus ses tatouages. "Victoria a l'air embarrassée par ses tatouages, probablement parce qu'elle trouve qu'ils sont ringards et de mauvais goût. Mais il serait surprenant qu'elle les fasse effacer alors qu'ils avaient une signification si sentimentale dans le passé", avait-elle confié. Des arguments qui n'ont visiblement pas pesé assez lourds puisque Victoria Beckham se sépare également d'autres inscriptions qu'elle s'est fait graver sur les poignets. Sur celui de droite, "VIII-V-MMV" (8 mai 2006) qui fait référence à la date à laquelle elle a renouvelé ses voeux avec David et les initiales "DB" (pour David Beckham). Sur celui de gauche, les mots "Ensemble toujours éternellement" écrits en hébreu pour leurs dix ans de mariage. La collection de l'ex-chanteuse est complétée par cinq étoiles situées en bas du dos, deux pour elle et David et une pour chacun de ses trois garçons.

Olivia Maunoury