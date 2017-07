Victoria de Suède a 40 ans : Fête familiale grandiose et ensoleillée

La Suède est à la fête : la princesse héritière du pays, Victoria, célèbre ses 40 ans. Entourée de ses proches, la superbe quadragénaire a rayonné le 14 juillet comme le lendemain, quand les festivités se sont poursuivies. Une femme épanouie avec son mari le prince Daniel et leurs deux enfants, la princesse Estelle (5 ans) et le prince Oscar (1 an). A leurs côtés se distinguaient évidemment sa soeur Madeleine et son frère Carl Philip avec leurs moitiés – on remarquera le beau baby bump de sa femme Sofia –, ainsi que ses parents, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia.

Après l'hymne latin chrétien, le Te Deum, la famille s'est rassemblée dans le jardin du palais pour la réception le 14 juillet. Pour que les Suédois puissent applaudir leur princesse, le couple et leurs enfants ont circulé en calèche dans la capitale. A cette occasion, la personnalité très populaire a brillé avec une superbe robe sur laquelle des papillons sont brodés.

La suite des événements a eu lieu entre la capitale suédoise et l'île d'Öland, où la famille royale de Suède a une résidence de vacances. C'est là que la fête s'est tenue, entre concert extérieur et diverses animations. Sous un soleil généreux, les membres de la famille royale ont fait honneur aux traditions : la reine et sa fille ont ainsi arboré des costumes typiques fort ravissants.

Pour le lendemain de son anniversaire, Victoria de Suède a choisi le bleu ciel comme couleur dominante de ses tenues, mais aussi celle de son époux de leurs adorables bambins. Ceux-ci sont des enfants comme les autres, qui ne s'empêchent pas quelques grimaces sous l'oeil des objectifs. Mais rien qui pourrait enlever le sourire majestueux de leur maman.