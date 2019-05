Victoria Silvstedt en robe moulante à Cannes : silhouette de rêve à 44 ans !

La 72e édition du Festival de Cannes bat son plein. Jeudi 16 mai 2019, plusieurs stars ont foulé le tapis rouge pour la première de Rocketman, le biopic d'Elton John réalisé par Dexter Fletcher. Si le célèbre interprète de Your Song a fait le show l'après-midi même, Victoria Silvstedt a brillé par sa beauté.

L'actrice et mannequin de 44 ans a en effet fait crépiter les flashs des photographes en se dévoilant divine. Longue chevelure blonde légèrement ondulée et maquillage parfait, Victoria Silvstedt a tout bon côté mise en beauté, tout comme côté look.

La jolie blonde était perchée sur une paire de sandales argent et portait une superbe robe longue en tulle nude, à la limite de la transparence, et ornée de fleurs de couleur verte et rose. La robe, fendue jusqu'aux cuisses, moulait parfaitement la silhouette tonique de la belle Victoria Silvstedt. Une tenue signée du créateur tunisien Ali Karoui.

Ce n'est pas la première fois que l'ancienne camarade de Christophe Dechavanne dans La Roue de la fortune (TF1) portait une de ses robes. Toujours à Cannes, en 2016, Victoria Silvstedt avait fait sensation en robe bleu ciel décolletée. L'année suivante, la belle a foulé les marches du Festival en robe gold. Des looks toujours plus scintillants et chics !

Sur le tapis rouge cette année, Victoria Silvstedt a croisé Eva Longoria et Julianne Moore, deux L'Oréal girls lookées et scintillantes en or et argent. L'actrice indienne Deepika Padukone et la Thaïlandaise Araya Hargate ont également représenté la marque ce soir-là.