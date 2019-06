Vincent Cerutti se lance en politique avec LREM ? Il dément et s'explique...

Voilà une nouvelle inattendue : l'ancien animateur de Danse avec les stars sur TF1 Vincent Cerutti (38 ans) a décidé de s'engager plus que jamais dans la vie politique de sa ville natale, Le Mans. En effet, comme nos confrères de Ouest-France.fr le relatent, l'ancien protégé de Gérard Louvin – lequel a récemment assuré que TF1 avait gâché son talent – a décidé se se rallier à l'association Le Mans, on y gagne créée par le parti La République En Marche (LREM) afin de préparer les prochaines élections municipales.

C'est au café Le Globe, au Mans, que Vincent Cerutti a officialisé son choix jeudi 20 juin 2019. "Je ne me suis jamais exprimé politiquement, mais j'ai toujours voté à gauche. J'ai voté pour Emmanuel Macron en 2017. Aujourd'hui, je suis déçu par ce que fait le parti socialiste", a-t-il expliqué à cette occasion.

Ce 21 juin, il a décidé de mettre les points sur les "i" sur Instagram : "Les amis, attention, il est urgent d'être prudent. Oui je soutiens l'association 'Le Mans, on y gagne', je partage les idées bienveillantes de ce rassemblement humaniste et progressiste, mais non je ne me suis pas 'lancé' en politique hier. J'assistais et je participais à une rencontre civique dans ma ville de naissance. En tant que 'citoyen d'honneur et ambassadeur' de la ville du Mans, je me devais aussi d'être là au regard des regrettables scores réalisés au Mans par les extrêmes lors des européennes..."

Côté vie de famille, l'animateur qui officie actuellement sur M Radio file toujours le parfait amour avec la belle Hapsatou Sy. Ensemble, le couple a donné naissance à une petite fille nommée Abbie le 20 septembre 2016 et, il y a quelques semaines, ils ont annoncé la deuxième grossesse de la chroniqueuse télé.