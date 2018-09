Vincent Lagaf' : Son coup de gueule contre ses fans mal élevés

Mercredi 26 septembre 2018, Vincent Lagaf' faisait son retour en prime time sur C8 avec son jeu Strike produit par Cyril Hanouna et H2O Productions. A cette occasion, l'animateur de 58 ans était l'invité de C à vous sur France 5 afin d'évoquer ce retour, mais aussi sa popularité, qui ne s'est jamais démentie au fil des années.

Qu'on se le dise, si la star est ravie de pouvoir compter sur le soutien indéfectible du public, il lui arrive aussi d'être fortement agacée par certains de ses admirateurs... lorsqu'ils sont mal élevés. C'est ce qu'il a expliqué à Anne-Elisabeth Lemoine. "Je le vis pas très bien, j'ai un problème de notoriété. Être connu, ça me gêne plus qu'autre chose. Sortir de chez moi et sentir qu'on me regarde. Rentrer dans un restaurant en se demandant à quel moment on va être dérangé (...) Ça passe de l'excès d'éducation au mec qui ne sait même pas comment s'écrit 'bonjour'", a-t-il témoigné.

Pire, il a été obligé de fermer son école de flyboard dans le Sud après que de nombreuses personnes ont cru bon de le solliciter personnellement, uniquement pour d'innombrables selfies ! "C'était très compliqué, j'ai ouvert une académie de flyboard dans le sud de la France et 8 personnes sur 10 qui arrivaient dans la base demandaient 'Est-ce qu'il est là Lagaf' ? On voudrait faire des photos'. Ce qui est très désagréable, c'est les gens qui arrivent le portable à la main, qui rentrent dans la base et qui disent 'Allez, il me fait un petit 'bip bip' là ?' C'est plaisant de se sentir aimé mais tu as envie de lui dire 'Dis-moi, t'es orphelin ? Ta mère elle t'a pas appris à dire bonjour ?'."

Côté audiences, Strike – qui avait pourtant séduit plus d'1,3 million de téléspectateurs en mai 2018 pour son lancement – a quelque peu dévissé. Pour cette nouvelle soirée placée sous le signe du bowling et de la culture générale, le jeu a rassemblé 626 000 téléspectateurs en moyenne, soit 3,1% du public. Face à C8, le jeu Burger Quiz (TMC) animé par Alain Chabat a quant à lui encore séduit 913 000 fidèles.