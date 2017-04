Vincent Queijo (Les Anges 9) insultant envers Kim : Il se justifie !

Au cours du 53e épisode de la neuvième saison des Anges sur NRJ12 mercredi 19 avril 2017, deux nouvelles candidates au caractère bien trempé ont intégré l'émission... Rawell, que l'on a déjà pu apercevoir dans la célèbre télé-réalité de W9 Les Marseillais, accompagnée de sa soeur jumelle Rania. L'ex-candidate des Marseillais South Africa a d'ailleurs fait une entrée remarquée puisqu'une première dispute a éclaté entre elle, Milla Jasmine, Kim Glow, Sarah Lopez, Vincent Queijo et d'autres habitants de la villa.

Alors que les candidats fêtaient le départ d'Anthony, celle qui s'est récemment fait refaire son booty ne semblait pas avoir la tête à s'amuser. Son ex-petit ami Antho a donc décidé de la réconforter et s'en est suivi alors une énorme altercation. Le ton est rapidement monté entre les candidats de l'émission... Kim Glow s'est emportée et n'a pas hésité à insulter violemment Vincent Queijo. Ni une ni deux, le jeune homme dérape et ses amis décident alors de séparer les deux candidats.

Sarah Lopez expliquait déjà la situation à nos confrères de Purebreak il y a peu : "Vous verrez que j'ai eu une altercation avec elle dans l'émission. Elle a tenu des propos très méchants à l'égard de ma mère et des parents de Vincent, ce que je ne tolère pas. Je veux bien qu'on ait des embrouilles, c'est la vie, mais il y a un truc qui s'appelle le respect."

Vincent Queijo s'explique sur Twitter

"Au sujet de l'altercation, c'est simple. Oui je l'ai insultée. Et je le pense. Si elle m'avait insulté en retour, il y aurait eu aucun souci. Mais qu'on insulte la personne la plus chère dans ma vie, ça je ne le tolère pas. Alors oui je me suis énervé (...) Je ne l'ai jamais tapée, j'aurais été viré" a quant à lui expliqué le petit-ami de Sarah Lopez sur les réseaux sociaux hier soir... Vivement la suite des péripéties des Anges 9.

WJ