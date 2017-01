Viola Davis honorée : Elle inaugure son étoile en famille et avec Meryl Streep !

C'est au tour de la talentueuse Viola Davis de suivre les pas des plus grandes stars hollywoodiennes en décrochant sa prestigieuse étoile sur le Walk of Fame.

Vendredi 6 janvier, l'actrice américaine de 51 ans était entourée de ses proches pour l'inauguration de sa plaque sur Hollywood Boulevard. Absolument radieuse dans une robe blanche de la griffe Christian Siriano, la vedette de la série Murder était accompagnée de son époux Julius Tennon et de leur adorable fille Genesis (5 ans).

Celle qui avait accédé à la reconnaissance en 2011 pour sa performance dans La Couleur des sentiments a également pu compter sur le soutien de son amie Meryl Streep, présente pour lui remettre cette distinction et prononcer un discours. Les deux actrices avaient collaboré ensemble dans le film Doute, sorti en 2008. "Viola Davis est possédée. Elle possède le pouvoir incandescent, brûlant. Elle est sans conteste l'artiste la plus immédiate et la plus réactive. Elle est tellement éveillée, elle irradie. Elle prend place dans une scène où elle n'a aucune réplique et elle écrit des paragraphes entiers avec ses yeux. C'est une force de la nature... Et c'est l'une des personnes les plus généreuses et disponibles que je connaisse", a déclaré l'iconique star de 67 ans, qui assistait également en cette fin de semaine aux obsèques des actrices Carrie Fisher et Debbie Reynolds.

Pour Viola Davis, l'obtention de son étoile est une énième revanche sur la vie. La comédienne n'a jamais caché son enfance passée dans la pauvreté et a toujours revendiqué sa force de caractère et sa persévérance. "Je pense que les clés dans ce milieu sont l'engagement et la passion. Il y a beaucoup de rejet et il ne faut pas cesser de se battre. On doit toujours batailler, mais cela fait maintenant trente ans et j'ai encore de la passion pour ce que je fais. Je suis ravie que le succès soit arrivé à cette période de ma vie, à l'âge de 51 ans, car je peux aujourd'hui en profiter pleinement avec ma famille. La vie est belle", a-t-elle conclu, émue.