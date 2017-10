Virginie (L'amour est dans le pré 2014) de retour... sur TF1 !

On a retrouvé Virginie !

Samedi 30 septembre 2017, les fans de L'amour est dans le pré (M6) ont eu le plaisir de revoir la dynamique viticultrice de la saison 9... dans le journal télévisé de 13h sur TF1. Ayant en effet accepté de témoigner à l'occasion d'un reportage sur l'utilisation des drones dans l'uni­vers viticole, elle est apparue plus posée que dans l'émission de dating. Pour le plus grand malheur des curieux, aucune information sur la vie privée de la jeune femme n'a été dévoilée.

Pour rappel, c'est en 2015 que l'on entendait parler de la candidate pour la dernière fois. Virginie, qui venait de se séparer de son prétendant Mathieu, confiait dans les colonnes du magazine Public qu'elle avait retrouvé l'amour dans les bras d'un dénommé Maxime. "C'était le colocataire d'une amie. Il y a un an et demi, il s'est endormi au volant et a foncé dans un mur. Le comble pour un maçon ! Résultat, 31 fractures, un traumatisme crânien et six mois en fauteuil roulant. Aujourd'hui, il vit chez moi", révélait-elle. Après quoi, elle avait admis qu'il songeait au mariage. Est-ce toujours d'actualité ? Mystère pour le moment.