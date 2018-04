Virginie Ledoyen sublime : "La chirurgie esthétique n'est pas passée par moi"

Le 2 mai, Virginie Ledoyen sera à l'affiche de MILF, une comédie réalisée par et avec Axelle Laffont. Elle y joue une femme qui ne s'est pas encore remise de la mort de son mari et tente de vendre une maison dans le Sud de la France. Elle y retourne avec ses deux copines – jouées par Axelle Laffont et Marie-Josée Croze – pour faire les cartons. Mais ces trois semaines estivales et la rencontre avec trois beaux jeunes hommes vont changer la donne...

À l'écran, sublime dans son corps, quadragénaire épanouie, Virginie Ledoyen (41 ans) irradie encore (et toujours). "Je vous assure que je n'ai rien (re)touché. La chirurgie esthétique n'est pas passée par moi", dit-elle à propos des séquences de nu dans MILF. Dans le film, les spectateurs pourront en effet admirer la plastique absolument parfaite de l'actrice, qui n'a pas changé depuis La Plage, il y a près de vingt ans.

Dans cette interview accordée à ELLE, dont elle fait également la couverture, Virginie Ledoyen évoque aussi son rapport au cinéma. "J'ai toujours tracé mon propre chemin à côté du cinéma : ma vie de femme, de maman, d'amoureuse. Le cinéma ne m'a jamais happée au point que j'oublie de me construire", affirme l'intéressée qui évoque aussi son rôle de maman, et plus particulièrement avec sa fille aînée, Lila, 16 ans, dont le père est Louis Soubrier. Selon sa mère, le cinéma "est loin de ses préoccupations" même si ça ne lui poserait aucun problème. "Je veux seulement que mes enfants aillent bien. Pas forcément qu'ils soient équilibrés, juste heureux", soutient celle qui a eu deux autres enfants, Isaac (7 ans) et Amalia (3 ans) avec Arié Elmaleh – dont elle est séparée. Et d'ajouter : "J'ai la sensation que c'est le cas."

Interview à retrouver en intégralité dans le magazine ELLE, en kiosques dès le 20 avril 2018.