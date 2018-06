Wafa (Koh-Lanta) : Elle dévoile le visage de sa fille pour la première fois !

Le 23 juin dernier, Wafa impressionnait déjà ses fans avec sa silhouette retrouvée. Celle qui est déjà maman d'une petite Manel a posé en bikini et a ainsi mis en avant ses cuisses fermes et son ventre ultra plat. Il faut dire que depuis qu'elle a pu reprendre le sport, l'ancienne aventurière de TF1 squatte la salle afin de retrouver son corps musclé. On peut dire que sa mission est réussie !