Yannick Noah : Vacances très "hot" dans les Caraïbes

Après trois années de bons et loyaux services au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah a tiré sa révérence le 25 novembre 2018 à Lille, sur une défaite. Ses joueurs n'ont malheureusement pas renouvelé l'exploit de s'imposer en finale, ne faisant pas le poids contre la Croatie.

Dès la fin de son mandat, le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros (en 1983) a quitté l'Hexagone et pris le large. Passionné de nature, de calme et de grands espaces, il a embarqué avec sa femme Isabelle pour une escapade dans les magnifiques eaux des Caraïbes, également accompagné de leur fils de 14 ans, Joalukas.

Bien que très loin de la France, Yannick Noah n'en oublie pas pour autant de donner de ses nouvelles. Et quelles nouvelles ! Le chanteur de 58 ans a publié une photo décalée sur sa page Instagram, sur laquelle il pose allongé sur une table de pique-nique, un parasol entre les jambes. "C'est chaud ici", commente-t-il en légende, au cas où ceux qui le suivent n'auraient pas saisi l'allusion, pourtant on ne peut plus claire.