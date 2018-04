Zander Hodgson : Le mannequin fait son coming out en vidéo !

La vie sentimentale et la sexualité des stars fascinent leurs nombreux fans ! Zander Hodgson annonce une nouvelle importante aux siens. Le jeune acteur et mannequin fait son coming out en vidéo.

C'est aux plus de 2 000 abonnés de son compte YouTube que Zander s'est confié. Le beau blond de 27 ans y a mis en ligne une vidéo intitulée "Zander's IMPORTANT MESSAGE" ("Le message important de Zander" en français), dans laquelle il fait son coming out : "Je voulais dire à tout le monde que je suis gay !"

"C'est quelque chose que je trouvais important à faire pour mon propre développement, pour moi même, pour ne pas avoir honte, pour être plus proche des autres", explique le jeune Britannique résidant à Los Angeles. Il poursuit : "Je voulais aussi faire cette vidéo, parce que quand je pense à tous les enfants qu'on harcèle ou qui luttent avec leur sexualité, y compris des ados et des adultes, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls."

Son homosexualité, Zander Hodgson en a évidemment parlé à sa famille. "La majorité de ma famille l'a accepté et m'aime quoi qu'il arrive", déclare le modèle. Zander a tout de même réfléchi avant de franchir le pas publiquement, de peur que l'industrie du cinéma, dans laquelle il souhaite exercer en tant qu'acteur, ne le rejette.

"Il y a peu d'acteurs gays en activité et de ma génération auxquels je peux m'identifier. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités pour des hommes gays de jouer des rôles d'hétéros," déclare le jeune homme, avant d'ajouter : "Bien que j'aime regarder des films sur des relations homos avec des personnages joués par des acteurs hétéros, je me demande de plus en plus pourquoi des acteurs hétéros ont ces rôles alors qu'il y a tant de comédiens gays ?"

Zander Hodgson espère bien changer la donne !