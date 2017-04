Zazie et Valeria Golino : Radieuses pour le sacre du meilleur du cinéma policier

Le Grand Prix de la 9e édition du Festival international du film policier de Beaune a été attribué samedi 1er avril à Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh, ont annoncé les organisateurs à l'AFP.

Présidé par réalisateur et scénariste Jean-Paul Rappeneau, le jury – formé par les réalisatrices et actrices Valérie Donzelli et Valeria Golino, les comédiens Éric Elmosnino, Audrey Fleurot et François Levantal, le metteur en scène Éric Lartigau et le scénariste et écrivain Hugues Pagan – a consacré le cinquième film du cinéaste 45 ans, né à Stockholm et d'origine égyptienne, qui se déroule quelques semaines avant la révolution égyptienne de 2011. L'histoire ? Noredin, un inspecteur de police corrompu, est chargé d'enquêter sur le meurtre d'une chanteuse de club. Il réalise que les coupables pourraient être liés à la garde rapprochée du président et il décide alors de changer de camp.

Le Prix du jury a été accordé ex aequo à Cold Hell de l'Autrichien Stefan Ruzowitzky – oscarisé en 2008 pour Les Faussaires – et à La Colère d'un homme patient, premier film en tant que réalisateur de l'acteur espagnol Raul Arévalo. Ce dernier, qui retrace la vengeance d'un homme huit ans après un crime que tout le monde avait oublié, a également été couronné du Prix de la critique.

Particularité du Festival de Beaune, le Prix spécial police, composé de professionnels de la police et présidé depuis 2009 par la commissaire divisionnaire honoraire Danielle Thiery, aujourd'hui romancière, a récompensé The Limehouse golem, deuxième opus de Juan Carlos Medina.

Le Prix Sang neuf, présidé par le comédien, réalisateur et scénariste Jacques Weber, est revenu à Que dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen. Les membres de ce jury sont la révélation de Dalida, Sveva Alviti, le réalisateur Arthur Harari, le compositeur Philippe Kelly et la chanteuse et coach Zazie.

En marge du festival officiel, le "off" proposait notamment un rassemblement de véhicules de police de collection, des Renault 4CV et Peugeot 203 des années 1950, Ford Mustang du FBI, Dodge et Chevrolet de la police américaine aux plus récents modèles.

Deux prix littéraires ont été décernés: le Grand Prix du roman noir étranger à l'Américain Alex Taylor pour son roman Le Verger de Marbre (éd. Gallmeister) et le Prix du premier roman policier à Philippe Rouquier pour Tant pis pour le Sud (éd. du Masque).