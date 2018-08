Zinédine Zidane : Les vacances de rêve se poursuivent en famille

Ibiza et Formentera sont deux des destinations de vacances les plus prisées de la saison ! Les Zidane y ont jeté l'ancre et partagent avec leurs fans de superbes photos de leur séjour en famille.

En famille dans un endroit Magnifique !!!!! A post shared by zidane (@zidane) on Aug 13, 2018 at 4:20am PDT

Cet été, les Zidane ont jeté l'encre aux Baléares. Le boat-trip familial a commencé à Ibiza et continué sur l'île voisine de Formentera. D'autres célébrités y ont profité de leurs vacances, à l'image de l'ami et ex-coéquipier de Zinédine Zidane au Real Madrid, le Brésilien Ronaldo, le footballeur argentin Leo Messi en famille ou encore le nouveau champion du monde Kylian Mbappé. Côté sport, Zinédine Zidane fait l'objet d'une rumeur lui prêtant un retour à la Juventus Turin, au poste de directeur sportif. Il retrouverait ainsi son ancien n°7 au Real, Cristiano Ronaldo.

