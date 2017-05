Zoe Saldana : Ce jour où Britney Spears l'a "choquée" en révélant un secret

C'est ce qui s'appelle faire une grosse gaffe. En 2014, alors qu'elle était enceinte de ses jumeaux Cy et Bowie, Zoe Saldana a connu l'agaçante expérience de voir sa grossesse révélée contre son gré. Un épisode de sa vie privée que la star des Gardiens de la Galaxie a raconté lors de son passage dans le talk show américain Watch What Happens Live with Andy Cohen le 4 mai 2017.

Alors qu'une téléspectatrice lui demande en direct si Britney Spears est bien à l'origine de cette bourde, Zoe Saldana confirme. "Nous étions sur le même vol Los Angeles-New York et nous avons discuté durant le voyage. Elle a deux garçons, j'allais avoir des jumeaux, nous avions une belle conversation et j'ai oublié. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de lui préciser qu'elle ne devait rien dire parce que nous n'essayions pas de la cacher, mais juste d'être discrets", explique-t-elle.

Si l'actrice américaine de 38 ans mariée à l'artiste italien Marco Perego (37 ans) a été "choquée" de voir la nouvelle révélée, elle n'en a jamais voulu à Britney Spears "parce que c'est Britney vous savez". Les deux stars se connaissent très bien puisqu'elles se sont donné la réplique dans le film Crossroads (consacré à la carrière de la popstar) sorti en 2012. "Je l'aimais et je ne dis pas ça méchamment. Je le dis dans le sens où elle vit sa vie avec une telle honnêteté que j'ai été choquée parce que nous n'étions pas prêts à partager cela. Mais c'était Britney alors ça allait", admet Zoe Saldana.

L'actrice, devenue à nouveau maman en février dernier, est à l'affiche des Gardiens de la Galaxie 2 depuis le 26 avril.

Olivia Maunoury