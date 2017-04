Zoe Saldana, sublime Gardienne de la Galaxie, a-t-elle fait une bourde ?

Après la Cité des anges, l'équipe du film Les Gardiens de la Galaxie 2 était rassemblée sur le tapis rouge de Londres le 24 avril. Sans surprise, les acteurs ont brillé pour la suite du blockbuster à succès. En effet, sorti en 2014, le premier volet avait obtenu des critiques très enthousiastes, engrangeant plus de 770 millions de dollars de recettes à travers le monde. La maison Marvel avait donc toutes les raisons de lancer une suite, avec l'irrésistible quintette formé par Chris Pratt (Peter), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot) et Bradley Cooper (Rocket). Ce dernier, jeune papa, n'avait pas fait le déplacement, certainement en raison du tournage de sa première réalisation : A Star is Born, avec Lady Gaga.

L'avant-première s'est déroulée en présence d'un Chris Pratt plus amoureux que jamais venu avec la maman de son fils, Anna Faris. Zoe Saldana – superbe dans sa robe Ulyana Sergeenko – a posé elle en solo, après avoir fait ce qui ressemble à une bourde. Interrogée par la BBC sur le tournage de la troisième réunion des Avengers, l'actrice a répondu : "Je pense que nous sommes au milieu du processus. Je crois que les Gardiens ont terminé leur tournage sur Infinity War Part 1. Mais nous devons tous revenir pour Gauntlet plus tard dans l'année." Or, le week-end précédent, Kevin Feige, à la tête de Marvel Studios, assurait que le titre d'Avengers 4 serait un spoiler d'Infinity War et ne voulait pas le dévoiler...

L'iconique Kurt Russell a intégré avec brio le casting du film, la Britannique Karen Gillan (Doctor Who) est une parfaite Nebula, tandis que Pom Klementieff s'impose avec grâce. La comédienne française remarquée dans la série Pigalle, la nuit a trouvé sa place au sein de cette distribution hollywoodienne, après avoir déjà oeuvré pour le remake américain d'Old Boy. Et dans la peau de Mantis, elle est irrésistible !

Dans ce nouvel épisode des Gardiens de la Galaxie, les héros doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel...

Les Gardiens de la Galaxie, en salles le 26 avril 2017