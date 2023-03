"3 ans d'enfer" : Marie Garet battue par son ex, sa mère aussi, révélations et photos choc

"Il y a un truc énorme qui est en train de m'arriver. On me menace de mort...", expliquait Marie Garet dans un message vocal adressé à Sam Zirah le 23 février 2023. Victime de menaces de mort et d'enlèvement, la jeune femme révélée dans la saison 5 de Secret Story en 2011 (saison qu'elle a d'ailleurs remporté) déclarait ouvertement craindre pour sa vie. Mais le lundi 6 mars 2023, c'est la mère de l'ancienne star de télé-réalité qui a décidé de prendre la parole...

Visiblement toujours sous l'emprise d'un ex-copain violent, Marie Garet a vécu l'enfer pendant trois longues années durant lesquelles elle a été battue. Mais elle n'est pas la seule à avoir été victime de la brutalité de cet homme. En effet, la mère de Marie Garet a elle aussi reçu les foudres de ce dernier. Dans une vidéo TikTok postée le 6 mars dernier, Sam Zirah diffusait des images de la maman blessée au visage et aux bras. Dans un court extrait vidéo, cette dernière donnait néanmoins des nouvelles rassurantes de sa fille. "Marie va bien, très bien. Elle est libérée de trois années de violences conjugales, d'emprise et de l'enfer. Maintenant, on attend juste que justice soit faite", a-t-elle expliqué, assise sur le siège avant de sa voiture.