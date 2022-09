"30 kilos de plus" : Agnès (L'amour est dans le pré) évoque Brigitte Macron et leur ressemblance

Elle est l'une des candidates qui participe à L'amour est dans le pré 2022, sur M6. A l'instar des autres agriculteurs, la Maître Brasseuse dans le Grand Est âgée de 56 ans espère rencontrer le grand amour grâce à l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. Si pour l'heure, les téléspectateurs n'ont pas encore découvert ses speed-dating, ils ont eu l'occasion de voir son portrait en février dernier. Et son physique a beaucoup été commenté puisqu'elle a été comparée à Brigitte Macron. Un sujet qu'elle a évoqué auprès de Télé 7 Jours.

Agnès est une fidèle de L'amour est dans le pré. Alors, quand elle a vu qu'il était difficile pour elle de trouver sa moitié, à la suite d'une rupture en 2018, elle a fait le choix de s'inscrire. "C'est en regardant la saison 15 que je me suis décidée...", a-t-elle précisé auprès de Télé 7 Jours. Avant cela, elle a tout de même demandé à ses trois filles leur aval "pour ne pas les mettre mal à l'aise". Et une fois sélectionnée, elle a "foncé". Avant de découvrir le courrier de ses prétendants ou de se rendre au speed-dating, Agnès a reçu l'équipe de L'amour est dans le pré chez elle afin de tourner son portrait. Et lors de sa diffusion, elle a vite été comparée à Brigitte Macron car toutes les deux sont blondes, la coupe au carré avec une frange. "Brigitte s'occupe des campagnes pendant que manu prépare sa campagne", "Drôle de reconversion pour Brigitte Macron", "Agnès mélange entre Brigitte Macron et France Gall", pouvait-on notamment lire. Des commentaires qui ont amusé la candidate : "Oui, ça m'a amusée, mais elle, ça a dû la rendre malade de se voir comparée à une femme de trente kilos de plus ! (Rires)"

Si elle est très dure avec elle-même, Agnès a peut-être pu compter sur ses prétendants pour lui redonner confiance en elle et surtout, lui faire de nouveau croire au grand amour. Rappelons qu'elle espère rencontrer un homme qui lui apportera, tendresse, amour et qui saura partager ses passions. Elle a une préférence pour une personne dynamique, bien dans ses baskets et joviale.