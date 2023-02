"À la fois merveilleux et dramatique" : Laurent Cabrol très franc sur l'adoption de trois de ses enfants

C'est un jeune retraité manifestement empli de bonheur que l'on a pu voir ce mardi 28 février. En effet,Laurent Cabrol, célèbre chroniqueur météo pour Europe 1 durant de longues années - étant également animateur à la télévision - a quitté sa station de radio de toujours en 2021 avec "un arrangement financier à la clé". Et ce même si lui a affirmé qu'il s'agissait là d'une véritable "injustice", il peut aujourd'hui profiter pleinement de la vie sans aucune contrainte professionnelle.

Ainsi, il a accepté l'invitation de Jordan De Luxe pour l'émission Chez Jordan diffusée sur C8 ce mardi 28 février 2023. Interrogé sur sa vie privée, avec laquelle il a toujours été très discret car "il n'y a rien à raconter selon lui", le journaliste aujourd'hui âgé de 75 ans, "bientôt 76", explique qu'il "vit heureux et seul", concédant que "cela n'a rien à voir avec l'amour".

Avant de faire des confidences extrêmement rares sur ses enfants. "Si je dois vraiment me confesser, je dirais que mon titre de gloire, c'est d'avoir adopté trois enfants et d'avoir une famille de quatre enfants avec une petite fille que j'ai eue avec ma première femme", déclare-t-il. Car s'il est si fier de ses enfants et de cette situation, c'est également car cela a été un processus particulièrement long et éprouvant. "J'ai adopté trois enfants dont un petit philippin. C'est ma joie", clame-t-il.

Ce n'est pas simple

"Il y a Armony et Anthony qui sont adoptés, et Julien qui est le petit philippin que j'ai adopté aussi", poursuit-il. "Ce n'est jamais facile. Quand vous avez un petit garçon comme Julien, qui s'appelait Elmer à l'époque, qui arrive à 4 heures du matin dans un avion, qui ne parle pas un mot de français. Il a 4 ans, il est là, il est dans vos bras, il pleure. Ce sont des moments à la fois merveilleux et dramatiques", reconnaît le journaliste.

Selon ses dires, l'envie d'adopter lui est venue après un reportage en Afrique. Mais "ce n'est pas simple", car il a fallu "deux ans de démarche" avec "sa première femme" pour pouvoir s'occuper de ce premier enfant adopté dit-il à propos d'Anthony - qui aujourd'hui "habite Nantes et a des enfants lui-même". Nul doute que Laurent Cabrol doit être un grand-père extrêmement fier !