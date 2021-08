Laurent Cabrol quitte lui aussi Europe 1, "avec arrangement financier à la clé"

Triste nouvelle pour Laurent Cabrol. À la tête de la chronique météo d'Europe 1 depuis de longues années, l'homme de 74 ans ne sera plus présent sur les ondes à la rentrée. D'après les informations du Parisien, samedi 14 août 2021, le journaliste a "appris au cours des derniers jours que la radio ne souhaitait pas qu'il continue sa chronique quotidienne." Toujours d'après le journal, une émission de remplacement lui a été proposée. Mais cette proposition n'a cependant pas été acceptée par ce dernier. "Les deux parties ont donc convenu d'en rester là, avec arrangement financier à la clé", peut-on lire.

Présent au sein d'Europe 1 depuis le milieu des années 1970 (sans compter une légère infidélité de deux ans pour RMC), Laurent Cabrol reste pour de nombreux Français une figure emblématique de la radio. Aux rênes de la chronique météo qu'il présentait plusieurs fois par jour depuis 1986, le successeur d'Albert Simon ne compte pas rester sans rien faire. D'après les propos de ses proches au Parisien, il souhaiterait même "continuer à faire de la radio". De quoi ravir ses fervents auditeurs !

Départs en chaîne

Cette vague de licenciements chez Europe 1 a fait partir de nombreuses têtes d'affiche. Le 23 juillet dernier, c'est l'imitateur Nicolas Canteloup qui a fait ses adieux à la radio, après seize ans d'antenne. Idem pour la voix historique de la radio, Julie Leclerc qui avait annoncé, il y a quelques semaines, avoir été virée de la radio après près de cinquante ans de bons et loyaux services. Mais on peut également ajouter les noms d'Anne Roumanoff, de Bertrand Chameroy, de Patrick Cohen ou encore celui Wendy Bouchard à la liste, pour n'en citer que quelques uns...

Ces nombreux départs sont également synonymes de nouvelles arrivées. À la rentrée, les auditeurs d'Europe 1 pourront compter sur Laurie Cholewa, Mouloud Achour, Thomas Lequertier, mais également Laurence Ferrari qui sera sur deux médias différents. À 17 heures, elle animera son émission sur CNews, puis, entre 18 et 19 heures, elle poursuivra avec une tranche d'information commune à CNews et Europe 1 avant de basculer, entre 19 et 20 heures, sur Europe 1.