Europe 1 : Nicolas Canteloup à son tour remercié, après 16 ans d'antenne

Après seize années à l'antenne d'Europe 1, Nicolas Canteloup et son équipe (notamment composée de son producteur Jean-Marc Dumontet) ne reviendront pas réveiller les auditeurs durant la matinale avec La Revue de Presque à la rentrée prochaine. L'humoriste a appris la triste nouvelle jeudi 22 juillet 2021, mais ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Sur Twitter, Jean-Marc Dumontet s'est fait le porte-parole de l'animateur et a dit ses regrets et toute sa tristesse. "Nous ne savions pas le 2 juillet dernier que nous accomplirions notre dernière Revue de presque. Avec une profonde tristesse, nous avons appris que nous ne reviendrions plus à ce beau rendez-vous que nous honorions depuis 2005", a confié le producteur de spectacles à travers un communiqué, partagé sur les réseaux sociaux.

Le départ de Nicolas Canteloup s'ajoute à ceux de beaucoup d'autres journalistes, animateurs et artistes et ce, depuis l'arrivée de Vincent Bolloré au sein du conseil d'administration du groupe Lagardère. Anne Roumanoff, Pascale Clark, Patrick Cohen, Wendy Bouchard, Emilie Mazoyer, Christine Berrou, Matthieu Belliard : tous ont quitté la célèbre station de radio. Les employés d'Europe 1, qui ont mené une grève durant cinq jours en juin dernier, craignent un rapprochement avec la chaîne CNews et un changement de cap trop politisé de leur maison.