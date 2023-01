"Âmes sensibles, s'abstenir" : Haby, la fille de Gims qui a 2 ans, a détruit sa voiture, il dévoile de sacrés dégâts

Si les enfants sont connus pour être adorables, ils le sont également pour être les rois des bêtises. Et ce n'est pas Gims qui dira le contraire, lui qui a vu sa voiture être abimée par sa petite Haby ce dimanche 15 janvier. "Ma fille de deux ans et demi a décidé de me laisser un souvenir", a écrit l'époux de Demdem sur son compte Instagram, tout en partageant une vidéo de son véhicule rayé. "Âmes sensibles, s'abstenir. Ma nièce aussi est dans le coup ?", a-t-il ajouté dans une autre story, avant de partager sa "réconciliation" avec la fillette en vidéo.

"Pourquoi tu as rayé ma voiture Haby ? Tu voulais faire un dessin ? Un cadeau pour papa ?", lui a-t-il demandé, alors qu'il la tient dans ses bras sur l'extrait. "Oui", a-t-elle répondu. "Il faut dessiner sur du papier, sur des feuilles... Pas sur des voitures, d'accord ? Tu dis pardon papa ?", a-t-il ajouté, afin de lui faire comprendre que c'était une bêtise à ne plus reproduire. Une séquence adorable, qui témoigne de la folle complicité qui se dégage de leur relation.

Je les laisse s'amuser

Pour rappel, Gims n'évoque que très rarement sa vie de famille, lui qui est également papa de cinq autres enfants. Mais en 2020, dans le documentaire Netflix intitulé GIMS, le chanteur de 36 ans en disait davantage sur son rôle de père. "Je laisse mes enfants s'épanouir. Personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs de moi étant gosse et je sais ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas chez un adulte. Je n'ai pas envie que mes enfants aient cette vision de moi. Je les laisse s'amuser. J'essaie de placer les bonnes phrases au bon moment, de leur enseigner la vie, mais en rigolant, car c'est plus efficace. Comme je ne suis pas souvent là, j'ai du mal à être dur avec eux", avait notamment expliqué l'interprète de Bella.

Dans la bande d'annonce du documentaire, c'est sa femme qui s'exprimait sur ce sujet, expliquant notamment que l'ancien membre de la Sexion d'Assaut était frustré d'avoir aussi peu de temps à consacrer à sa famille à cause de son travail : "Il souffre de ne pas être assez présent pour ses enfants. C'est son regret".