"Au fond, on s'en fout" : Daniel Auteuil, 33 ans d'écart avec Aude, ses révélations sur leur relation unique

"Depuis qu'Aude est entrée dans ma vie, j'ai l'impression d'être sur un toboggan, il y a une légèreté, ça glisse..." confie d'emblée Daniel Auteuil lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie avec sa femme peintre et sculptrice d'origine corse. Face aux journalistes du magazine Gala, l'acteur du film Jean de Florette a raconté avec beaucoup d'émotion leur idylle née en 2003. Sa rencontre avec Aude a été une évidence, un coup de foudre immédiat pour le comédien. De son côté, Aude n'avait aucune idée de qui était le célèbre Daniel Auteuil lorsqu'elle l'a vu pour la première fois.

"Elevée à l'étranger, je ne connaissais pas la culture française. Quand Dany est venu me voir dans la bijouterie où je travaillais, mon collègue m'a donné un petit coup de pied en me disant 'c'est Daniel Auteuil'". Mais j'ai dû demander à une copine d'aller regarder sur Internet si c'était réellement un acteur de cinéma !" a-t-elle expliqué. Sûr de lui, l'acteur du film Le Bossu a su tout de suite qu'il venait de rencontrer la femme de sa vie. Il confie : "C'est une chance de rencontrer la bonne personne. Celle que l'on choisit en se disant que rien ne nous fera changer d'avis. Son âme soeur. Aude, j'ai tout de suite su que c'était Elle.".

Deux ans d'une espèce d'attente

Pourtant au départ, rien n'était gagné entre Daniel Auteuil et Aude. En raison de leur différence d'âge notamment. Finalement, l'amour a été plus fort que tout. Il raconte : "Au début, il y a eu deux ans d'une espèce d'attente. Et puis, un jour, on se dit "au fond, on s'en fout". C'est très abstrait, cette histoire de différence d'âge. J'ai 73 ans, Aude en a 45, mais j'ai l'impression qu'on a le même âge... et je ne sais pas lequel."

La jeune femme a ensuite été validée par les parents du comédien et ils ont pu assister à leur mariage célébré le 22 juillet 2006 à Porto-Vecchio en Corse. Dave était témoin lors de cette grande cérémonie et d'autres personnalités étaient présentes comme Christian Clavier, Maxime Le Forestier et Elie Semoun. Le 26 septembre 2009, Aude a donné naissance à leur fils Zachary. Déjà papa d'Aurore et de Nelly, l'acteur redécouvre les joies de la paternité avec un oeil différent. "On n'est pas le même père à 30 ans, 40 ans et 60 ans. Parce que la notion de temps change, je n'ai pas une minute à perdre", a-t-il confié avec affection.