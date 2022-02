Daniel Auteuil et sa femme Aude, 27 ans d'écart : "Au départ, on se dit : non, non, non"

Caché dans sa maison des Alpilles, Daniel Auteuil est heureux : sa femme, Aude, son fils cadet, Zachary (12 ans), quelques animaux et du temps pour se remettre à la musique... Pas besoin de plus pour l'acteur de 72 ans qui est revenu sur ces bonheurs simples dans le dernier Paris Match du 3 février 2022. L'occasion pour lui de revenir sur sa grande différence d'âge avec sa moitié.

Pendant l'été 2018, il avait évidemment assisté au mariage de sa fille cadette, Nelly - née de ses amours avec Emmanuelle Béart - avec Lucas Veil, fils d'Agnès Buzyn et petit-fils de Simone Veil. Son aînée, Aurore, est quant à elle mère de trois enfants... et a quasiment le même âge qu'Aude, sa femme depuis plus d'une décennie. Une différence d'âge de 27 ans qui ne le soucie pas vraiment.

"Au départ, devant la différence d'âge, on a une forme de lucidité et on se dit : non, non, non. Mais la vie l'emporte. Tomber sur la bonne personne est une chance extraordinaire. C'était elle et c'était moi, au bon moment. Je ne peux pas dire que les histoires d'avant n'était pas parfaites mais sûrement que l'un ou l'autre n'étions pas prêts..."

Daniel Auteuil reconnaît également qu'il n'est pas le même père qu'à 30 ans, âge auquel il a eu Aurore, qu'à 42 ans, lorsqu'il a eu Nelly. "Aujourd'hui, avec mon fils, je suis plus présent et j'ai un quotidien bien ancré. Je crois avoir réussi cela. Nous partageons beaucoup de choses et il me transmet ses passions... Mon fils est un dingue de pêche ! J'aime mes trois enfants follement." Désormais, c'est dans le Sud qu'il s'épanouit en famille. "Avec ma femme et mon fils, j'ai retrouvé les Alpilles de mon enfance. [...] La vie dans le Sud est douce et d'une simplicité biblique. C'est simple, je ne m'ennuie jamais".