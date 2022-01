Daniel Auteuil : Ce surprenant point commun entre son fils et son petit-fils...

Joyeux anniversaire à Daniel Auteuil ! Le populaire comédien souffle une bougie de plus en ce lundi 24 janvier 2022. Il sera sans doute entouré des siens pour fêter dignement l'évènement autour d'un gâteau et d'une coupe. L'acteur césarisé est marié à l'artiste corse Aude Ambroggi avec qui il a eu un fils prénommé Zachary. Un petit garçon qui a un point commun avec la fille d'Aurore Auteuil...

En effet, ces deux enfants sont nés la même année, en 2009 très exactement ! Daniel Auteuil est devenu père pour la troisième fois tardivement après avoir eu auparavant Aurore (née en 1981 de son histoire avec Anne Jousset) puis Nelly (née en 1992 de sa romance avec l'actrice Emmanuelle Beart). Sa fille aînée a fait de lui un heureux grand-père en donnant naissance à une petite fille prénommée Manon en 2009 ; depuis, elle a deux autres enfants ! Une situation cocasse, peut-être un peu difficile à vivre au début pour le clan de l'artiste, sur laquelle il ne voulait pas vraiment s'épancher. "C'est juste la vie qui arrive. C'est formidable", s'était-il ainsi contenté de réagir en 2019 dans les pages du magazine Gala.

Daniel Auteuil, que les spectateurs peuvent actuellement retrouver dans les salles de cinéma avec son nouveau film intitulé Adieu Monsieur Haffmann, était toutefois plus bavard pour évoquer son rôle de papa, notamment auprès de sa fille aînée Aurore. "Elle est devenue une femme, une maman, elle a eu deux enfants, moi j'ai un petit garçon, du coup, quand on se voit, c'est dans un cadre familial, avec les plaisirs et les soucis qui vont avec. Là, on est dans un état de jeu, de légèreté", disait-il alors. On devine donc que le réalisateur d'Amoureux de ma femme est très porté sur la famille et que la présence du jeune Zachary a été acceptée par ses deux filles avec le temps. "Je suis très famille. Je n'ai jamais lâché mes filles et je reste très proche d'elles", disait-il d'ailleurs en 2015 dans les pages de Femme Actuelle.

Nous souhaitons encore un joyeux anniversaire à Daniel Auteuil !