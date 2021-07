Daniel Auteuil : Qui est Anne Jousset, la mère de sa fille Aurore ?

Ce lundi 19 juillet 2021, France 3 diffuse le film Amoureux de ma femme réalisé par Daniel Auteuil et dans lequel il joue aussi le rôle principal. Et amoureux de sa femme, Daniel Auteuil l'est assurément depuis bientôt vingt ans. En effet, le comédien de 71 ans partage sa vie avec l'artiste corse Aude Ambroggi, qu'il a épousé en 2006 et avec qui il a eu un garçon en 2009, prénommé Zachary. Auparavant, Daniel Auteuil a vécu d'autres belles histoires d'amour, dont celle avec Anne Jousset, son premier amour.

Ensemble, ils ont formé un couple de 1978 à 1984. Anne Jousset est comme son ex-compagnon une comédienne. Elle a notamment figuré aux castings des films La virée superbe de Gérard Vergez, L'entourloupe de Gérard Pirès, Attention les yeux, toujours de Gérard Pirès ou encore A nous deux de Claude Lelouch et La Banquière de Francis Girod. Anne Jousset a également fait ses preuves sur le petit écran, dans L'Enlèvement du régent, Cinéma 16 et L'Ordinateur amoureux.

Daniel Auteuil et Anne Jousset demeurent liés pour la vie grâce à leur fille Aurore, née en 1981 et qui est elle aussi devenue actrice. En 2019, elle s'est d'ailleurs produit sur scène au théâtre à Paris au côté de son célèbre père dans la pièce Le malade imaginaire.

A noter que Daniel Auteuil a été en couple pendant onze ans avec Emmanuelle Béart, qu'il a rencontré sur le tournage de L'amour en douce en 1984. Ils ont eu une fille, Nelly, qui s'est mariée en août 2018 avec Lucas Veil, le petit-fils de Simone Veil. Et donc depuis 2003, Daniel Auteuil a semble-t-il trouvé son équilibre auprès de Aude Ambroggi. "J'ai aimé des femmes passionnément. Mais Aude, c'est autre chose. Je l'ai aimée avant d'être amoureux", confiait-il dans les pages de Paris Match en 2018.