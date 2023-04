"Au loin les coups de feu" : Zazie et sa fille au coeur d'une tragédie, Lola s'est quasi évanouie

Comment oublier la date tragique du 13 novembre 2015, moment où Paris a sombré dans l'horreur. Zazie et sa fille Lola ont été, malheureusement, les témoins d'une des terribles attaques. "Je suis passée en scooter avec ma fille devant une des terrasses. Ma fille a mis un temps fou à s'en remettre, moi aussi. On était traumatisées", avait-t-elle confié à France Inter en 2021.

C'est en 2018 qu'elle avait raconté dans les détails ce que son enfant et elle ont vu à la terrasse du bar La Bonne Bière, dans le 11e arrondissement. "Le 13 novembre, je suis allée la chercher au cirque et on est passées toutes les deux à scooter devant la Bonne Bière, peut-être 15 secondes après la fusillade. Il y avait un silence sur place... Au loin on entendait les coups de feu au Petit Cambodge. Lola s'est quasiment évanouie, j'ai eu un réflexe reptilien, j'ai voulu la mettre à l'abri et on a redémarré. Sinon j'aurais aidé car j'ai mon brevet de secourisme." Lola n'avait que 13 ans au moment des faits.

C'est notamment grâce à la télévision que les deux femmes ont pu un peu comprendre le carnage auquel elle venait d'assister. "BFM TV, j'ai été obligée de regarder. On est passées avec ma fille devant Le Carillon quelques secondes seulement après la fusillade. C'était extrêmement traumatisant. La police n'était pas arrivée ; une femme tenait encore un verre à la main, s'est remémoré Zazie. Il a fallu que l'on range ces informations dans quelque chose de grave. L'écran a aidé ma fille à prendre acte de ce qu'elle avait vu", avait expliqué Zazie au JDD. Puis, les deux femmes se sont confiées à des professionnelles de santé. "On est chacune allé voir un psy. Il faut apprendre à vivre avec ça", a déclaré la chanteuse. Cette expérience lui a inspiré le titre Waterloo pour "réparer les vivants parce que les morts c'est trop tard", comme lui avait soufflé sa fille.

Aujourd'hui Lola a 20 ans et est une jeune femme discrète. Zazie, elle, est séparée de son père Fabien Cahen.

Les attentats du du 13 novembre 2015 ont fait 130 morts et 352 blessés,