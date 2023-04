Diaporama : "Au loin les coups de feu" : Zazie et sa fille au coeur d'une tragédie, Lola s'est quasi évanouie

1 / 11 "Au loin les coups de feu" : Zazie et sa fille au coeur d'une tragédie, Lola s'est quasi évanouie

Comment oublier la date tragique du 13 novembre 2015, moment où Paris a sombré dans l'horreur.

Zazie et sa fille Lola ont été, malheureusement, les témoins d'une des terribles attaques.

" Je suis passée en scooter avec ma fille devant une des terrasses.

Ma fille a mis un temps fou à s'en remettre, moi aussi. On était traumatisées ", avait-t-elle confié.

C'est en 2018 qu'elle avait raconté dans les détails ce que son enfant et elle ont vu à la terrasse du bar La Bonne Bière , dans le 11e arrondissement

"Le 13 novembre, je suis allée la chercher au cirque et on est passées toutes les deux à scooter devant la Bonne Bière, peut-être 15 secondes après la fusillade . Il y avait un silence sur place...

