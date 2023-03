"Avec mon mètre soixante-dix et mes 64 kg..." : Grégoire Margotton dévoile son atout charme pour faire tomber les femmes

Après le récital face aux Pays-Bas, l'équipe de France est attendue ce 27 mars face à l'Irlande, dans un match d'une grande importance pour les qualifications au prochain Euro. Emmenés par ses stars Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les Bleus partent largement favoris de cette confrontation qui aura lieu à l'Aviva Stadium de Dublin. Comme c'est devenu l'habitude depuis de nombreuses années maintenant, c'est au duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu que reviendra la tâche de commenter cette belle rencontre.

Le journaliste de 53 ans est arrivé en 2016 chez le groupe TF1 et depuis, il fait vivre les matchs des Bleus et il a eu la chance de vivre deux finales de Coupe du monde, dont la dernière perdue il y a quelques mois au Qatar. Un homme plutôt discret, mais qui s'entend parfaitement bien avec son comparse, Bixente Lizarazu, qui n'hésite pas à le chambrer quand il le peut sur les réseaux sociaux. Si l'ancien footballeur se montre assez ouvert sur sa vie privée et partage régulièrement des moments de vie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, Grégoire Margotton se montre plutôt discret sur sa vie sentimentale.

Une voix qui fait la différence

Pourtant, le journaliste sportif est un papa comblé, père de 5 enfants de deux femmes différentes et lors d'une interview accordée à Lui en 2018, il avait bien voulu dévoiler son petit secret pour séduire les femmes. "Avec mon mètre soixante-dix et mes 64 kg, je suis monté petit pour la séduction, alors une voix virile, c'est déjà pas mal...", expliquait-il. En couple avec une femme "hypertendue", Grégoire Margotton s'était aussi confié sur son couple et le rôle qu'il a su prendre. "Ce n'est pas possible d'être deux à l'être dans un couple. Donc, j'ai décidé que moi, ça devait aller", poursuivait-il.

Le journaliste anciennement chez Canal+ mise donc sur son charme et sa voix virile pour séduire. Une voix qui lui a également permis d'accéder au poste très convoité qu'il occupe aujourd'hui, lui qui a le privilège de commenter les matchs des Bleus depuis près de sept ans maintenant.