"Une remorque accrochée au cucu" : Bixente Lizarazu chambré par Grégoire Margotton, le duo se retrouve après la triste finale

La Coupe du monde est finie mais la complicité entre Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton reste intacte. Le duo de commentateurs a visiblement digéré la triste défaite des Bleus face à l'Argentine de Lionel Messi, le 18 décembre dernier, et continue de se chambrer via les réseaux sociaux. Après avoir passé du temps ensemble au Qatar pendant un mois, il semblerait que les deux amis se manquent. Et c'est sur son physique et sa reprise du sport que Grégoire Margotton est venu chahuter son ami, ancien international français et champion du monde 98.

"De retour à la maison, rien de mieux que le vélo pour se nettoyer et se remettre d'un mois bien intense au micro, a écrit Bixente Lizarazu en légende d'une photo de lui dans son pays basque, à vélo. On dirait pas mais c'est du sport..., surtout une finale de Coupe du Monde aussi folle que France Argentine. Tellement content de retrouver le calme, le vert "basque" et le bleu "Atlantique". "Alors? Cette muscu intensive t'a alourdie ? Gainé ? Raconte !!!", s'est amusé Grégoire Margotton dans la section commentaires, sur Instagram. Ce à quoi le père de Tximista et Uhaina, 14 ans, fille issue de son couple avec la comédienne Claire Keim, a répondu : "J'ai l'impression d'avoir une remorque accrochée au cucu, par contre en mêlée je suis bien." Apparemment, ne pas faire de sport pendant un mois a manqué au champion ! "Oui tu mérites enfin ton surnom OCubo", a alors lâché Grégoire Margotton, continuant de taquiner son ami.

Arrête, je vais chialer

Ces deux-là s'entendent à merveille et le prouvent assez régulièrement. Si cette compétition au Qatar ne s'est pas finie comme les Français l'auraient rêvé, Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton ont néanmoins accumulé d'innombrables souvenirs sur place.