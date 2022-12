Bixente Lizarazu et Claire Keim : Cette rare photo de leur fille Uhaina qui a marqué les esprits

Si Bixente Lizarazu se montre très généreux avec ses abonnés sur Instagram, il l'est beaucoup moins quand cela concerne sa fille. Le champion du monde 98 est un dingue de sport et il en pratique plusieurs, à commencer par le vélo et le surf et il n'hésite pas à faire profiter ses centaines de milliers d'abonnés de ses sorties sportives tout au long de l'année. On le voit aussi parfois avec son fils Tximista, installé à New York depuis plusieurs années, mais qui revient régulièrement au Pays basque pour revoir sa famille. En couple depuis 2006 avec la comédienne Claire Keim, les amoureux ont eu le bonheur d'accueillir la petite Uhaina au sein de leur famille en août 2008.

Une fille dont il protège l'image et que l'on a rarement vue en photos. Pourtant, le 24 juin dernier, Bixente Lizarazu a fait une petite exception à la règle en partageant une jolie photo de lui et Uhaina, qui doit dater de quelques années puisque la petite fille semble avoir 4 ou 5 ans. "Père et et fille", ajoutait simplement le grand copain de Zinedine Zidane en commentaire de sa jolie photo en noir et blanc. Bonnet sur la tête et tee-shirt noir, on pouvait le voir, de dos, tenir la main de sa fille tandis que le duo contemple la mer depuis la plage, que l'on imagine située au Pays basque. Un beau moment qui a visiblement touché Claire Keim puisque parmi les milliers d'internautes qui ont liké la photo, on retrouve l'actrice.