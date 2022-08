Claire Keim : Sa fille Uhaina pas près de devenir comédienne... révélations de la compagne de Bixente Lizarazu

Si Bixente Lizarazu est très actif sur les réseaux sociaux quand il s'agit de taquiner Anne-Sophie Lapix, à coups de couchers de soleils de leur région basque qu'ils aiment tant, quand il s'agit de partager des moments de vie de famille, il est bien plus pudique. À l'instar de sa compagne Claire Keim toute aussi discrète sur le sujet. Mais pour Télé 7 Jours, la comédienne de 47 ans a accepté de faire une exception, se livrant sur leur fille Uhaina, 13 ans, fruit de son amour avec l'ex-footballeur.

Bientôt star de la nouvelle série policière Vise avec le coeur signée TF1, elle avoue qu'elle n'imagine pas du tout sa fille comédienne. C'est alors que nos confrères évoquent avec Claire Keim les très jeunes comédiens, lui demandant quel regard elle porte sur eux, que l'actrice et compagne de Bixente Lizarazu confie : "Les enfants sur les tournages ? C'est quitte ou double ! Soit ils sont là de leur propre chef, et c'est du caviar, soit ils sont là par obligation, et c'est moins plaisant." Et de continuer, en s'amusant de ce scénario fictif : "Si je devais imaginer ma fille sur un plateau de tournage, je pense qu'elle serait comme une poule qui aurait trouvé un couteau !" "Je ne la vois pas du tout dans ce monde-là, précise Claire Keim au sujet d'Uhaina. Maintenant, si elle exprime un jour l'envie de faire ce métier, je l'accompagnerai, mais je ne suis pas du tout certaine que ça la branche."

La maman d'un "petit miracle"

Dans les colonnes de TV Grandes Chaînes, Claire Keim acceptait il y a peu de parler de sa fille unique, dont le prénom signifie 'vague' en basque. Elle a admis que l'adolescente ne la regardait pas à la télé. "Pour elle, la télé, c'est un truc de dinosaure. Le jour où je ferai un sketch marrant sur TikTok, peut-être que j'aurai du succès auprès de ma fille. TF1, pour elle, pardon pour la chaine, mais c'est un peu comme l'ORTF pour nous !", a-t-elle fait savoir. Fière d'Uhaina, la compagne du champion du monde de football ne tarit pas d'éloges sur celle-ci. "J'essaie vraiment de faire mon maximum. Ma fille est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer et elle a des qualités que ni son père ni moi n'avons. C'est juste un miracle. Je suis la maman d'un petit miracle !"