Coupe du monde : Bixente Lizarazu dévoile le drôle de toc de Grégoire Margotton, gros malaise en direct !

La Coupe du monde bat son plein actuellement au Qatar et les matchs s'enchaînent à un rythme échevelé. Depuis le 20 novembre dernier, les meilleures équipes de la planète sont au Qatar pour disputer la compétition la plus prestigieuse du football et après deux journées, certains favoris se dégagent déjà. Comme on pouvait s'y attendre, le Brésil de Neymar fait très belle impression, tandis que les champions du monde en titre français, emmenés par un Kylian Mbappé inarrêtable, semblent plus forts que jamais.

S'il fallait retenir une troisième équipe, ce serait peut-être le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a remporté son duel face à l'Uruguay hier soir et s'avance comme un sérieux prétendant. Pour commenter le match sur TF1, c'était le duo de commentateurs phare de la chaîne qui était en place. Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton ont pu faire vivre ce match avec la ferveur qui les caractérise et si l'on connaît l'amitié qui lie les deux hommes, un épisode a créé un petit malaise entre eux. Nous sommes à la 38e minute du match lorsque le joueur portugais Ruben Neves est filmé en train de s'attacher les cheveux, ce qui fait réagir le compagnon de Claire Keim. "Toujours ces petits soucis de cheveux", lance-t-il, avant que le journaliste ne poursuive : "Nan, mais il n'y arrivera pas, ça fait 18 fois qu'il essaye d'attacher tout cela... mauvais élastique".

Une occasion que ne va pas louper Bixente Lizarazu pour poser une question en forme de pique à son acolyte. "Après c'est peut-être un toc, comme vous ?", questionne-t-il, avant une réponse de l'intéressé : "Quel toc ?". C'est alors que l'ancien sportif lâche une petite info sur le père de famille : "Se toucher les cheveux tout le temps", révèle-t-il en rigolant, mais visiblement cela n'est pas vraiment du goût de Grégoire Margotton, qui stoppe la conversation immédiatement en se reconcentrant sur le jeu.

Pas la première fois qu'il le taquine là-dessus

Une petite anecdote plutôt amusante et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Bixente Lizarazu en parle. Sur son compte Twitter, le père de Tximista et Uhaina a déjà évoqué cette petite manie en juin dernier. "Le toc de Grégoire Margotton. Il remet toujours sa mèche alors qu'il en a pas... bizarre", écrivait-il avec photo à l'appui. Un constat validé par plusieurs journalistes, à l'image de Michel Denisot et Nathalie Iannetta, qui abonde dans son sens en commentaire.