"Baleine", "grassouillette" : Une ancienne star du tennis victime d'insultes grossophobes révèle d'odieux messages

Les réseaux sociaux ont plein d'aspects positifs, mais l'envers du décor peut parfois être particulièrement sombre, surtout lorsqu'on est une personnalité publique. Le début de l'année rime toujours avec l'Open d'Australie en tennis et actuellement, les meilleurs joueurs du monde s'affrontent du côté de Melbourne. Si Novak Djokovic fait figure d'immense favori chez les hommes, la bataille est plus indécise chez les femmes et malheureusement pour le clan tricolore, Caroline Garcia a déjà été éliminée. Pour commenter ce bel évènement, la chaîne australienne Channel 9 a décidé de confier une partie de l'animation à l'ancienne joueuse, Jelena Dokic.

Née en Croatie et partie en Australie quand elle était jeune, la grande blonde de 39 ans a une belle carrière derrière elle. Quatrième mondiale en 2002, elle a déjà atteint les demi-finales de Wimbledon, preuve de son talent. Désormais consultante, elle exerce un métier d'images et malheureusement, elle est victime de harcèlement et de grossophobie sur les réseaux sociaux, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram le 23 janvier. "Les critiques sur mon physique et sur mon surpoids ont été dingues au cours des dernières 24 heures. Ça vient de partout dans le monde et mention spéciale à la Serbie et oui, beaucoup de femmes aussi", a-t-elle indiqué en commentaire, furieuse et certainement très touchée par tant de haine.

Des messages très durs à son encontre

En plus de son long et fort message pour alerter sur ce type d'agissements et les répercussions que cela peut avoir, l'ancienne joueuse dévoile certains des messages qu'elle a reçus. "Je trouve ça totalement injuste qu'une baleine comme Jelena Dokic m'empêche de profiter de la joie de regarder du tennis", écrit un anonyme. "Peut-être que Tony Jones devrait arrêter de s'adresser à Mark Taylor en l'appelant Tubby (grassouillet en anglais, ndlr) sachant qu'il a Jelena Dokic à côté de lui", lance un autre. Une série de messages tous plus rabaissant et grossophobes, visant la sportive.